Суд запретил перевозки на судне Bayliner вблизи Императорского моста в Ульяновске.

Суд запретил жителю Ульяновска осуществлять коммерческие перевозки пассажиров на маломерном судне. Об этом сообщили сегодня в Приволжской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Ранее прокуратурой было выявлено незаконное осуществление коммерческой перевозки пассажиров на маломерном судне марки Bayliner в акватории Волги вблизи Императорского моста.

По иску транспортного прокурора Заволжский районный суд запретил собственнику судна осуществлять коммерческую перевозку пассажиров до получения лицензии на такой вид деятельности.

Кроме того, транспортный прокурор возбудил в отношении судоводителя административное дело по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии», материалы которого сейчас рассматриваются в суде по существу.

Алексей Алексеев