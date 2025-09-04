В Самаре ужесточено наказание экс-полицейскому, получившему взятку и избившему силовиков

Бывшему сотруднику ДПС ГИБДД Безенчукского района Ивану Загуменнову условное лишение свободы заменено реальным сроком. Решение принял Самарский областной суд. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Ранее следствие установило, что в ноябре 2023 года Иван Загуменнов получил взятку в 30 тыс. рублей за непривлечение к ответственности водителя в состоянии опьянения. В отношении бывшего полицейского возбудили уголовное дело.

В октябре 2024 года во время следственных действий обвиняемый напал на следователя и старшего оперуполномоченного и избил их. 6 июня 2025 года Безенчукский районный суд признал Ивана Загуменнова виновным по ч. 1 ст. 318, ч. 3 ст. 296, ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Ему было назначено наказание в виде четырех лет условного лишения свободы, штрафа в размере 150 тыс. рублей и лишения права занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет с испытательным сроком четыре года. Также Ивана Загуменнова лишили звания «старший лейтенант полиции».

После этого прокурор подал апелляцию, прося исключить условное наказание. 3 сентября 2025 года судебная коллегия Самарского областного суда изменила приговор, назначив Ивану Загуменнову три года и 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 185 тыс. руб. Его лишили права занимать должности в правоохранительных органах на два года и 11 месяцев и звания «лейтенант полиции».

Георгий Портнов