IT-разработчик «Базис» планирует провести IPO до конца 2025 года

Компания-разработчик софта для управления динамической IT-инфраструктурой «Базис» планирует провести первичное размещение акций (IPO) осенью-зимой 2025 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. IT-компания принадлежит «дочке» «Ростелекома» РТК-ЦОД.

Отмечается, что «Базис» планирует привлечь до 5 млрд руб. на IPO. Генеральный директор компании Давид Мартиросов подтвердил в интервью изданию, что организация изучает способы укрепления позиций. Он заявил, что выход на публичный рынок — одно из возможных направлений развития.