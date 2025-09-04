Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин открыл новый международный терминал аэропорта Хабаровска

Владимир Путин во время рабочих мероприятий во Владивостоке по видеоконференцсвязи открыл новый международный терминал аэропорта Хабаровска.

Новый терминал рассчитан на обслуживание до 1 млн пассажиров в год. Пропускная способность в час — 600 человек. Аэропортовый комплекс оснащен двумя телетрапами, двумя уровнями автоматизированной обработки багажа, 11 стойками регистрации и 30 кабинами паспортного контроля.

Инвестиции в проект составили 6,1 млрд руб. Задействованы механизмы господдержки, включая льготное финансирование по линии ВЭБ.РФ, пишет «РИА Новости».

После ввода терминала в эксплуатацию объединенный аэровокзальный комплекс хабаровского аэропорта площадью 20,5 тыс. кв. м стал крупнейшим на Дальнем Востоке.

Новости компаний Все