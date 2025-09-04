Путин открыл новый международный терминал аэропорта Хабаровска

Владимир Путин во время рабочих мероприятий во Владивостоке по видеоконференцсвязи открыл новый международный терминал аэропорта Хабаровска.

Новый терминал рассчитан на обслуживание до 1 млн пассажиров в год. Пропускная способность в час — 600 человек. Аэропортовый комплекс оснащен двумя телетрапами, двумя уровнями автоматизированной обработки багажа, 11 стойками регистрации и 30 кабинами паспортного контроля.

Инвестиции в проект составили 6,1 млрд руб. Задействованы механизмы господдержки, включая льготное финансирование по линии ВЭБ.РФ, пишет «РИА Новости».

После ввода терминала в эксплуатацию объединенный аэровокзальный комплекс хабаровского аэропорта площадью 20,5 тыс. кв. м стал крупнейшим на Дальнем Востоке.