Восемь с половиной лет получил 24-летний нижегородец за попытку сбыта наркотиков

Канавинский суд Нижнего Новгорода приговорил 24-летнего работника сервиса доставки к 8,5 года колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Также фигуранту назначили штраф в размере 250 тыс. руб., сообщили в суде 3 сентября.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Установлено, что 4 апреля подсудимый через интернет связался с соучастником и получил от него информацию о местонахождении крупной партии гашиша. Забрав наркотики из тайника, он привез их домой и расфасовал на более мелкие партии. 6 апреля фигурант приехал в Канавинский район, где успел сделать одну «закладку», после чего его задержали полицейские.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Галина Шамберина