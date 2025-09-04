Заказное убийство предпринимателя в Ессентуках раскрыто через 24 года

Следователи Ставропольского края раскрыли заказное убийство предпринимателя, совершенное в Ессентуках 24 года назад. Об этом сообщает СУ СК России по Ставропольскому краю.

Утром 13 сентября 2001 года на одной из улиц Ессентуков обнаружили тело индивидуального предпринимателя с множественными огнестрельными ранениями. По факту смерти возбудили уголовное дело по статье «убийство». Несмотря на проведенные следственные действия и оперативные мероприятия, установить виновного тогда не удалось, поэтому расследование приостановили.

В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет региональное следственное управление совместно с МВД и УФСБ России установило обстоятельства особо тяжкого деяния. Организатором убийства стал 71-летний житель Ессентуков, которого другие правоохранительные органы обвиняют в ряде преступлений, включая создание преступного сообщества. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В 1992 году обвиняемый с знакомым создали коммерческую компанию по розливу минеральной воды и соков. Позже между партнерами возник конфликт — фигурант хотел стать единоличным руководителем организации.

С июля по сентябрь 2001 года обвиняемый из-за финансовых разногласий предложил знакомому убить бизнес-партнера за 50 тыс. долларов США. Заказчик передал исполнителю часть суммы для покупки транспорта и оружия. Киллер попросил своего приятеля отвезти его на автомобиле по нужному адресу и подождать. Водитель не знал о преступных планах и согласился помочь.

В ночь на 13 сентября 2001 года киллер с автоматом приехал на одну из улиц Ессентуков, где произвел многочисленные выстрелы в жертву. Предприниматель погиб на месте.

После убийства исполнитель скрылся на автомобиле под управлением знакомого и получил от заказчика остаток вознаграждения.

Организатору предъявили обвинение по статьям «организация убийства» и «убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Следствие продолжает собирать доказательства по делу.

Тат Гаспарян