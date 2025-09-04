Цивилев: меморандум по «Силе Сибири-2» определил маршрут через Монголию

Подписанный между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) меморандум по проекту газопровода «Сила Сибири-2» определил его основные параметры, заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев. Маршрут газопровода будет проходить через территорию Монголии, а объем поставок российского газа в Китай составит 50 млрд куб. м в год.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Цивилев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Наверное, это будет в следующем году»,— ответил министр в кулуарах Восточного экономического форума на вопрос о сроках подготовки схемы финансирования проекта (цитата по ТАСС).

По словам господина Цивилева, строительство «Силы Сибири-2» — проект непростой и требует возведения крупных линейных трубопроводных сооружений. На данный момент проект находится на уровне предварительного технико-экономического обоснования. Министр подчеркнул, что без подписания данного меморандума дальнейшая работа над проектом была бы невозможна.

Также господин Цивилев сообщил, что сейчас ведется активная доработка схемы финансирования, после чего можно будет говорить о конкретных сроках и финансовых показателях проекта. По его словам, данный проект по уровню масштабности не уступает тем, которые Россия реализовывала с европейскими партнерами, но поскольку европейская сторона отказалась от сотрудничества, возникла возможность сосредоточить усилия на поставках в КНР.