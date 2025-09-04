Задержаны пять татарстанцев, подозреваемых в обналичивании 286 млн рублей

В Татарстане задержали пятерых местных жителей, подозреваемых в обналичивании 286 млн руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, один из подозреваемых разработал схему по обналичиванию денег и привлек в качестве бухгалтеров и заместителя своих знакомых. Они проводили банковские операции без нужной лицензии через счета подконтрольных организаций. Под видом фиктивных сделок фигуранты обналичивали деньги и возвращали своим клиентам, удерживая комиссию в 15% от каждой операции. Таким образом, за два года незаконной деятельности им удалось заработать 43 млн руб.

Следователем МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере).

В ходе обыска полиция изъяла телефоны, документы, печати различных организаций и банковские карты.

Марк Халитов