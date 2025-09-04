Собственник лишился исторической постройки в Тутаеве

Тутаевский городской суд решил изъять у собственника здание, являющееся объектом культурного наследия (ОКН) «Ансамбль усадьбы городской: палатка», конец ХIХ века. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тутаевский городской суд Ярославской области Фото: Тутаевский городской суд Ярославской области

С иском в суд обратилась областная служба охраны ОКН. Госоргана не устраивало текущее состояние исторического здания, расположенного по адресу: улица Ленина, дом №75-а. Ремонт постройке нужен как минимум с 2008 года, когда был составлен акт технического состояния.

Несмотря на уведомление о необходимости привести в порядок ОКН, собственник не проводил ремонт. Как поясняли в областной службе, значительное ухудшение состояния объекта и территории, а также отсутствие расходов на содержание были зафиксированы в 2024 году.

Суд удовлетворил исковые требования. После вступления решения суда в силу объект выставят на продажу.

Алла Чижова