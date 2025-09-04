Прокурор Краснокамска покинет должность с 8 сентября

Михаил Третьяков, возглавляющий прокуратуру Краснокамска с 2015 года, покинет должность со следующей недели после истечения служебного контракта. В интервью местному изданию «Наш город Краснокамск» господин Третьяков сообщил, что после отдыха намерен заняться преподавательской деятельностью в одном из вузов.

Михаил Третьяков.

Фото: youtube.com

Михаил Третьяков служит в органах прокуратуры с 2000 года. Свой профессиональный путь в надзорном органе он начал с должности помощника прокурора Карагайского района. В разное время работал следователем прокуратуры, заместителем прокурора Карагайского района, прокурором Частинского района. В Краснокамск он был переведен с должности прокурора Верещагинского района.

В этой должности он запомнился противостоянием с администрацией города под руководством Игоря Быкариза. Господин Третьяков инициировал ряд судебных процессов, по итогам которых ряд должностных лиц в муниципалитете были уволены в связи с утратой доверия. Впрочем, добиться увольнения господина Быкариза через суд надзорному органу не удалось. Сам прокурор заявил в интервью, что у него нет личного конфликта с главой округа.