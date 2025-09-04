На Ставрополье на торги выставили здание «КМВ-Алко» за 44,8 млн рублей

Судебные приставы Главного управления ФССП России по Ставропольскому краю выставили на торги административное здание, принадлежащее ООО «Комбинат КМВ-Алко». Начальная цена лота составляет 44,8 млн руб., сообщается на портале «ГИС.Торги».

Объект недвижимости располагается в посёлке Ленинский Минераловодского городского округа по адресу улица 2-я Промышленная, дом 3. Трехэтажное здание имеет площадь 1134 кв. м.

Шаг аукциона установлен в размере 447,8 тыс. руб. Участникам торгов необходимо внести задаток в размере 6,7 млн руб.

На недвижимость наложены ограничения: запрет регистрации и аренда в пользу ООО «ВинПром». Торги проводятся на основании постановления судебного пристава-исполнителя согласно федеральному закону №229-ФЗ.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Комбинат КМВ-Алко» зарегистрировано в 2006 году в пос. Ленинский Минераловодского района Ставропольского края. Компания занимается производством вина из винограда. Учредитель компании — Геворг Аветисян. Уставный капитал общества — 50 млн руб. Убыток предприятия за 2023 год составил 87 тыс. руб.

ООО «Вин Пром» зарегистрировано в 2020 году в пос. Ленинский Минераловодского района Ставропольского края. Компания занимается производством вина из винограда. Учредители компании — Гагик Царукян, Моника Клоян и Эдуард Орагнджанян. Головная компания — ООО «Элит Строй». Уставный капитал общества — 11 млн руб. Убыток предприятия за 2023 год составил 45 тыс. руб.