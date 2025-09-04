В Славянске-на-Кубани после налета беспилотников повреждены 17 зданий

Экстренные службы в Славянске-на-Кубани зафиксировали повреждения от падения обломков БПЛА по 17 адресам. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В частном секторе повреждены заборы, навесы, крыши, окна и двери домовладений. Также от падения обломков пострадало здание магазина. Среди жителей города пострадавших нет. Саперы Росгвардии ведут работу по обезвреживанию и изъятию обломков БПЛА, несколько улиц перекрыты. Там, где взрывоопасные предметы убраны, приступили к работе комиссии администрации города, определяющие объем нанесенного ущерба.

Глава Славянского района Роман Синяговский напомнил, что публикация фотографий и видеосюжетов об атаке БПЛА запрещена. Жителям, чьи дома пострадали от налета беспилотников, будет оказана помощь, сообщил глава муниципалитета.

Анна Перова, Краснодар