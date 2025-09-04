В России могут сократить максимально допустимое число сим-карт на человека

Госдума рассматривает сокращение максимального числа сим-карт на одного человека, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

«По данным Роскомнадзора, на начало августа этого года в нашей стране зафиксировано 302 млн активных сим-карт — это на 15 млн меньше, чем в декабре 2024 года»,— написал господин Володин в мессенджере Max.

Он напомнил, что с 1 сентября россияне могут установить самозапрет на подключение новых услуг мобильной связи через «Госуслуги» или МФЦ. Это позволит пользователям ограничить возможность заключения новых договоров, если они считают это необходимым.

Также с сентября введены штрафы за передачу сим-карт третьим лицам. Теперь сим-карты можно приобрести только для себя или близких родственников, таких как супруги, родители, дети, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.