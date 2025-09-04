Самарское министерство транспорта обязали привести в нормативное состояние дороги Елховского района

Суд обязал министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области привести автомобильные дороги в Елховском районе в нормативное состояние. Об этом сообщили сегодня в прокуратуре региона.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ранее надзорным ведомством было инициировано инструментальное обследование автомобильных дорог регионального значения в сельских поселениях Елховка, Красные Дома, Березовка, Павловка, Сухие Аврали, Теплый Стан.

В ходе проверки было установлено несоответствие дорожного покрытия предъявляемым требованиям. На проезжей части дорог имелись выбоины, трещины и разломы, а также отсутствовали дорожная разметка, стационарное электрическое освещение и пешеходные переходы.

В связи с этим прокуратурой района в Октябрьский районный суд Самары было направлено исковое заявление об обязании минтранса привести автомобильные дороги регионального значения в нормативное состояние.

Суд согласился с требованиями прокурора и удовлетворил иск в полном объеме.

Алексей Алексеев