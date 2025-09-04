Каждый пятый житель Башкирии тратит на сборы детей в школу до 20 тысяч рублей

20% опрошенных жителей Башкирии выделяют на подготовку ребенка к школе от 10 тыс. до 20 тыс. руб., говорится в совместном пресс-релизе сервиса CDEK.Shopping и кадрового портала hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Расходы каждого десятого опрошенного составляют менее 10 тыс. руб., столько же респондентов готовы потратить на школьные сборы 21-30 тыс. руб.

Потратить к началу учебного года более 30 тыс. руб. планирует лишь 7% участников опроса. В то же время 53% опрошенных из республики отметили, что у них нет детей школьного возраста.

Больше всего на подготовку детей могут потратить руководители среднего звена. По данным аналитиков, самозанятые и фрилансеры обычно укладываются в бюджет 10-20 тыс. руб. Диапазон расходов от 21 тыс. до 30 тыс. руб. в основном присущ линейным руководителям.

Главной статьей расходов большинство респондентов (82%) назвало покупку одежды и обуви. 43% жителей поделились, что покупают осеннюю одежду на скидках и распродажах. Не оглядываясь на скидки и акции выбирают сезонный гардероб только 7% жителей.

Майя Иванова