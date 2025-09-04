19% ижевчан считают допустимым публично выяснять отношения с работодателем

19% ижевчан считают допустимым публичное выяснение отношений с работодателем, следует из опроса сервиса SuperJob. 81% негативно относится к этому, из которых 49% считают подобное категорически недопустимым.

Мужчины более склонны к публичности в разрешении конфликтов: 25% против 14% женщин. Молодежь до 35 лет также чаще поддерживает обсуждение рабочих конфликтов на публике, что может быть связано с их активным использованием социальных сетей.

Респонденты с доходом от 100 тыс. рублей в месяц проявляют наибольшую жесткость в отношении публичности: лишь 15% допускают ее, в то время как среди тех, кто зарабатывает 50—100 тыс. рублей, этот показатель составляет 20%. Также опрошенные со средним профессиональным образованием чаще поддерживают публичное обсуждение (22%), в то время как среди обладателей высшего образования лишь 16% допускают этот подход.