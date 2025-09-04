В Ставропольском крае обмолочено 2,8 тысяч гектаров полей кукурузы
В полях Ставрополья началась уборка кукурузы на зерно. Уже обмолочено 2,8 тыс. га — чуть больше 2% от плана. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Владимир Владимиров.
Фото: Telegram-канал главы Ставропольского края Владимира Владимирова
Первыми в нее вошли аграрии Петровского, Георгиевского и Новоалександровского округов. Всего предстоит убрать более 128 тыс. га.
На сегодня урожай кукурузы составляет почти 11 тыс. т зерна, а средняя урожайность — 38,8 ц/га.