В Ставропольском крае обмолочено 2,8 тысяч гектаров полей кукурузы

В полях Ставрополья началась уборка кукурузы на зерно. Уже обмолочено 2,8 тыс. га — чуть больше 2% от плана. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Владимир Владимиров.

Фото: Telegram-канал главы Ставропольского края Владимира Владимирова

Первыми в нее вошли аграрии Петровского, Георгиевского и Новоалександровского округов. Всего предстоит убрать более 128 тыс. га.

На сегодня урожай кукурузы составляет почти 11 тыс. т зерна, а средняя урожайность — 38,8 ц/га.

Наталья Белоштейн

