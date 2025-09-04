Суд изменил основание увольнения взяточника из ФСИН Ставрополья

Суд в Ставрополе по требованию прокуратуры изменил формулировку увольнения бывшего инспектора ФСИН, осужденного за получение взятки, на увольнение в связи с утратой доверия. Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края.

Надзорное ведомство проверило соблюдение антикоррупционного законодательства в регионе. Выяснилось, что бывший младший инспектор дежурной службы уголовно-исполнительной системы был признан виновным в получении взятки по ч. 3 ст. 290 Уголовного кодекса.

Осужденный сотрудник брал деньги за передачу заключенным СИЗО запрещенных предметов. При этом, несмотря на наличие законных оснований для увольнения за утрату доверия, мужчину уволили по другим причинам.

Прокуратура Ленинского района Ставрополя обратилась в суд с иском об изменении основания увольнения. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и изменил формулировку на увольнение в связи с утратой доверия.

Исполнение судебного постановления контролирует прокуратура.

Тат Гаспарян