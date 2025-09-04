Казань попала в список самых быстрорастущих городов России

Казань вошла в число самых быстрорастущих городов России за последние 10 лет. Произошло это за счет естественного и миграционного прироста. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Strategy Partners.

Казань вошла в число самых быстрорастущих городов России

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Казань вошла в число самых быстрорастущих городов России

Рынок первичного жилья Казани обладает потенциалом для роста 7–11% в год из-за низкого уровня насыщения и активного развития программы комплексного развития территорий.

С 2019 года рынок первичного жилья Казани вырос более чем в пять раз — как за счет увеличения объема сделок (с 214 до 412 тыс. кв. м), так и роста цен (с 83 до 227 тыс. руб. за кв. м). При этом текущий объем рынка остается относительно низким по сравнению с рядом сопоставимых городов России.

Эксперты считают, что в базовом сценарии среднегодовой темп роста рынка первичного жилья Казани составит 7% и достигнет 162 млрд руб. к 2032 году. В оптимистичном сценарии объем рынка может увеличиться до 214 млрд руб., что более чем в два раза превышает текущий уровень.

В список быстрорастущих городов также вошли Краснодар, Сургут, Москва, Тюмень, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижневартовск и Каспийск.

Марк Халитов