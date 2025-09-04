В Самарской области планируют заключить концессию о строительстве комплекса по переработке ТКО

Правительство Самарской области собирается подписать концессионное соглашение о строительстве комплекса по переработке твердых коммунальных отходов в Ставропольском районе в ближайшие дни. Об этом сообщает минприроды региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По словам губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, соглашение позволит продвинуться в вопросе работы с ТКО. Далее будет проводиться работа, чтобы подобные объекты появлялись и на других территориях.

В министерстве отмечают, что перед регионом стоит цель увеличить сортировку всех образуемых ТКО в Самарской области с 44,8% до 100% и снизить захоронение с 96% до 60,6% к 2030 году. Месторасположение будущих объектов пока не определено, ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.

«Не будет появляться новых полигонов рядом с Рощинским, не будет появляться полигонов там, где жители высказывают неодобрение. Более того, не будет полигонов в непосредственной близости от населенных пунктов», — обратил внимание глава региона.

Руфия Кутляева