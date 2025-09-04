Скончался руководитель курского УФАС Юрий Комов

Руководитель УФАС по Курской области Юрий Комов скончался после продолжительной болезни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Врио главы региона отметил, что господин Комов внес большой вклад в проведение государственной антимонопольной политики и поддержку предпринимательства, а также был «человеком дела и закона».

Юрий Комов родился в 1966 году в Курске. В 1989 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета, затем прошел обучение в аспирантуре по специальности «Уголовный процесс и криминалистика». В 1992 году господину Комову присвоена ученая степень кандидата юридических наук. В том же году он начал работать в антимонопольных органах России. В 1996 году стал руководителем курского УФАС. Государственный советник РФ второго класса, отмечен благодарственным письмом президента РФ, имеет звание «Почетного работника антимонопольных органов».

Кабира Гасанова