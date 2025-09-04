В Мелеузе директора управляющей компании оштрафовали за падение жительницы

Мелеузовский районный суд признал директора ООО «Домспецсервис» Инну Меховникову виновной в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Суд приговорил ее к штрафу в размере 300 тыс. руб., сообщают пресс-службы Следственного управления СКР по Башкирии и республиканской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Из пресс-релизов следует, что в марте 2024 года жительница Мелеуза поскользнулась и упала возле своего дома, из-за чего получила тяжкий вред здоровью. Суд установил, что «Домспецсервис», являясь управляющей компанией, отвечающей за содержание придомовой территории, не провел надлежащую уборку придомовой территории дома по Береговой улице от снега и наледи.

Подсудимая признала вину, возместила потерпевшей материальный ущерб и моральный вред на 370 тыс. руб.

ООО «Домспецсервис» зарегистрировано в Мелеузе в апреле 2023 года. В 2024 году выручка составила 14,5 млн руб., убытки — 1,1 млн руб.

Майя Иванова