В Кузбассе чиновницу осудили на 3,5 года условно за мошенничество на 20 млн руб.

Гурьевский горсуд Кузбасса вынес приговор в отношении бывшей сотрудницы администрации Гурьевского муниципального района. Ее признали виновной в мошенничестве более чем на 19 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подсудимой назначили 3,5 года условно, сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурантка дела с октября 2014-го по декабрь 2017 года стала участницей преступной группы. Соучастники предложили чиновнице похитить средства, выделенные на строительство социального жилья в Гурьевске и Белове.

При помощи сотрудницы администрации злоумышленники заключили 19 муниципальных контрактов, восемь из которых — на приобретение квартир для льготных категорий граждан «путем участия в долевом строительстве пяти домов». Согласно условиям договора, подрядчики должны были построить жилые здания, провести благоустройство территории и подвести коммуникации.

Однако преступники заключили дополнительные восемь контрактов на выполнение тех же работ. Таким образом, они получили двойную выплату из бюджета. Сумма ущерба следствие оценивает в 19,7 млн руб.

Александра Стрелкова