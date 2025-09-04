Защита Фургала заявила о пропаже двух его арестованных автомобилей

Защита бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного за организацию убийств в 2000-е годы, заявила о пропаже двух его автомобилей. Они были арестованы в рамках уголовного дела, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Фургал

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Фургал

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Судьба двух автомобилей, переданных на ответственное хранение, неизвестна»,— сказано в документах.

Согласно материалам дела, машины Сергея Фургала Toyota Land Cruiser и Lexus LX 570 были переданы для размещения на стоянке индивидуальному предпринимателю, с которым следствие заключило госконтракт. Впоследствии началось судебное разбирательство, связанное с оплатой стоянки. В ходе заседания по этому делу защита заявила, что не располагает сведениями о местоположении автомобилей.

Суд не посчитал заявление защиты имеющим законное подтверждение. Никакого влияние на размер взысканной суммы потеря автомобилей не оказала.

Сергей Фургал был задержан в Хабаровске 9 июля 2020 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело об организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на предпринимателя Александра Смольского. 2 февраля 2022 года экс-губернатора приговорили к 22 годам строгого режима. В конце 2024 года его обязали заплатить 8,5 млрд руб. в качестве возмещения укрытого от налогообложения дохода его компаний и по просроченному кредиту.