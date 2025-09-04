На аллее имени Ивана Ткаченко начали укладывать плитку

В Ярославле на будущей аллее имени Ивана Ткаченко на улице Панина за Свято-Тихоновским храмом начали укладывать тротуарную плитку в рамках благоустройства. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Ранее на территории было устроено армированное бетонное основание под будущие пешеходные дорожки, выполнена прокладка электрических сетей для обустройства системы видеонаблюдения и подготовлен котлован для фонтана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Напомним, что в концепцию благоустройства аллеи входят прогулочная зона с мощением тротуаров плиткой, обустройство освещения, установка лавок, детских развивающих элементов и шахматных столов, а также монтаж арт-объекта, посвященного «Локомотиву». Благоустраивает аллею МБУ «Горзеленхозстрой».

Алла Чижова