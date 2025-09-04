«В нынешнем Китае случайно ничего не происходит»

Владимир Путин и Си Цзиньпин обменялись своим видением возможностей современной науки. Получается так, что человек вполне может дожить до 150 лет. Позже, на пресс-конференции, президент России подтвердил, что этим вопросом стоит всерьез заниматься. Все эти дни в мире ходили слухи о серьезных проблемах со здоровьем у Дональда Трампа. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает произошедшее пиар-ходом официального Пекина.

Нынешний масштабный съезд сторонников многополярного мира и, соответственно, четырехдневный визит Владимира Путина в Китай получились весьма необычными. Впервые на международном уровне обсуждался вопрос продления жизни и победы над старостью, даже над смертью. Дополнительную пикантность ситуации придавали слухи о серьезных проблемах со здоровьем Дональда Трампа. Даже не исключался его внезапный уход из жизни.

Началось все с переговоров Владимира Путина и Роберта Фицо: премьер Словакии сходу поинтересовался о самочувствии президента РФ. «Если я жив, то это уже хорошо»,— такой был ответ. Выглядело все это, скажем так, нестандартно. И вот уже после большого парада в Пекине китайский государственный телеканал CCTV как бы случайно выдал в прямой эфир весьма интересный диалог Путина и Си Цзиньпина. Присутствовал также Ким Чен Ын, который улыбался и кивал.

Председатель КНР отметил, что раньше до 70 лет доживали редко, а сегодня в 70 — ты все еще ребенок. Путин добавил, что биотехнологии позволят стать моложе и даже достичь бессмертия. Товарищ Си в ответ предположил, что в XXI веке вполне возможно дожить до 150 лет. Позже, во время пресс-конференции, Владимир Путин подтвердил, что лидеры действительно обсуждали способы продления жизни. Президент РФ припомнил, что в свое время эту тему активно развивал Сильвио Берлускони и обосновал, что в недалеком будущем на планете людей в возрасте 50-60 лет будет больше, чем шестилетних детей. Мол, правильное и важное для государства направление.

Первое, что хочется сказать, — в такой стране, как Китай, вряд ли что-то может произойти случайно. Тем более, когда это касается высшего руководства и государственного телевидения. Там работают опытные люди, которые хорошо знают, когда нужно включать и выключать микрофон. Ошибка может дорого обойтись. И еще интересный факт: завершая свой московский визит в 2023 году, Си Цзиньпин сказал Путину на прощание (тоже вроде как не для широкой публики): «Сейчас идут перемены, которых не было 100 лет. Когда мы вместе, то мы двигаем эти перемены». Немного все это перекликается, не правда ли? Похоже на фирменный стиль нынешнего китайского руководителя.

Между тем Дональд Трамп прокомментировал прошедшие в Поднебесной мероприятия следующим образом: «Я понимаю, почему они это сделали. Они надеялись, что я буду наблюдать, и я наблюдал».

Собственно, комментарии здесь излишни. Запад слаб как морально, так и физически. Тогда как оппоненты — словно скала, почти вечность: всех их переживут и будут двигать перемены. В качестве иллюстрации — фото и видеокадры из Пекина: в центре Си Цзиньпин в полувоенном френче в стиле Мао Цзэдуна — Сталина, а справа и слева — Владимир Путин и Ким Чен Ын в классических костюмах. Что касается Трампа, российский лидер на упомянутой пресс-конференции не жалел в его отношении теплых слов, в отличие от европейских лидеров. Многое, конечно, изменилось в Старом Свете со времен Берлускони, и поговорить по-настоящему не с кем.

Дмитрий Дризе