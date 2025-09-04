В Ижевске пресечена незаконная деятельность по изготовлению оружия

В Ижевске задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

У подозреваемого изъяты кустарно изготовленный пистолет модели «Макарова», 43 патрона калибра 9,18 мм, а также 5,45 мм и 7,62 мм промышленного изготовления, взрывчатое вещество и приспособления для изготовления боевых патронов.

Следствие считает, что подозреваемый не имел намерений, связанных с экстремистской или террористической деятельностью. В отношении него возбуждены уголовные дела ( ст. 223, ст. 222, ст. 222.1, ст. 30, ст. 222 УК РФ), он задержан и помещен под стражу. Максимальное наказание за указанные преступления может составлять до 8 лет лишения свободы.