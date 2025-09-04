В Перми на месте хлебозавода №1 возведут жилье площадью не более 30 тыс. кв. м

Краевое минимущество утвердило приказ о подготовке проекта планировки территории по ул. Окулова в Ленинском и Дзержинском районах Перми. Как указано в документе, речь идет о территории бывшего хлебозавода №1 на ул. Окулова, 73а, которую в конце 2023 года приобрел на торгах застройщик «Пермглавснаб». Разработкой градостроительной документации в отношении этого квартала площадью 4,12 га займется АО СЗ «Пермглавснаб».

Согласно приказу, на территории по ул. Окулова, 73а, планируется разместить объект капстроительства жилого и нежилого назначения ориентировочной площадью не более 30 тыс. кв. м.

Гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин рассказал «Ъ-Прикамье», что сейчас компания решает задачи по снятию с приобретенной земли санитарно-защитной зоны, имевшейся там, в том числе от самого хлебозавода и соседнего «Пермалко». Кроме того, для освоения участков на ул. Окулова, 73а, требуется уменьшить санитарный разрыв от железной дороги. «Мы провели большую исследовательскую работу, и сейчас находимся в стадии согласования с железной дорогой и Роспотребнадзором по уменьшению санитарного разрыва. Как только эти вопросы будут решены, компания сможет приступить к активному проектированию жилого комплекса в этой локации»,— пояснил господин Занин. По его словам, предварительные наработки по развитию площадки на ул. Окулова уже представлены региональному минимуществу, но анонсировать параметры будущей застройки можно будет позже.

В конце декабря 2023 года компания «Пермглавснаб» выиграла торги администрации Перми и купила часть территории хлебокомбината №1. Победитель аукциона предложил за лот (участок площадью 7 тыс. кв. м) 192,5 млн руб. Там компания планирует возвести ЖК. По более ранним планам властей, эту площадку предполагалось застроить жильем, на ней специально установили зону с высотностью строительства 11 этажей.

Главное здание хлебозавода — объект культурного наследия — купил на конкурсе предприниматель Всеволод Юшков. Это здание сохранят, реконструировав его в креативный кластер.