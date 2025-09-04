Контрактникам из Кишерти будут выплачивать по 100 тыс. рублей из средств муниципалитета

Уходящим на специальную военную операцию (СВО) контрактникам из Кишертского округа предоставят выплату от муниципалитета в размере 100 тыс. руб. Как сообщает телеграм-канал «На местах», такое решение приняла местная дума.

Фото: Мобильный пункт приема на военную службу по контракту

Получить выплату смогут граждане РФ и иностранных государств, заключившие контракт о прохождении военной службы для участия в СВО по направлению военного комиссариата Кишертского округа и зачисленные в списки личного состава воинских частей с 25 августа 2025 года. Выплаты будут предоставляться из средств резервного фонда местной администрации.

Напомним, сейчас размер единовременной выплаты уходящим на СВО от Пермского края составляет 1,5 млн руб., еще 400 тыс. руб. доплачивает федеральный бюджет.