В Марий Эл выделят 16,3 млн рублей на капремонт здания районного суда

В Марий Эл выделят 16,3 млн руб. на капитальный ремонт здания Горномарийского районного суда в Козьмодемьянске. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Основная часть средств — 13,5 млн руб. — направлена на конструктивные решения, включая строительно-ремонтные и монтажные работы. Дополнительно предусмотрены расходы на утилизацию мусора, строительный контроль и НДС.

Работы по ремонту здания, расположенного в квартале Маслозавода, должны быть завершены до 19 декабря 2025 года. Заказчиком выступает Управление судебного департамента в Марий Эл. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета на 2025 год.

Анар Зейналов