Сбербанк определился с временным руководителем пермского отделения

Исполняющим обязанности управляющего пермским отделением Волго-Вятского банка Сбербанка назначена Наталья Пасечник. Как уточнили «Ъ-Прикамье» госпожа Пасечник работает на должности заместителя управляющего отделением. Она будет исполнять обязанности до утверждения нового главы отделения.

Напомним, прежний глава пермского отделения Анна Салеева с 25 августа была назначена заместителем председателя Уральского банка ПАО «Сбербанк» (Екатеринбург), она возглавляла пермское отделение банка с 2022 года.