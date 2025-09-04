В технопарк «Жигулевская долина» пришли 12 новых резидентов

Список резидентов технопарка «Жигулевская долина» пополнился 12 новыми компаниями. Решение принято на заседании экспертного совета. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

Новые резиденты технопарка занимаются информационными технологиями, искусственным интеллектом, экологией и инжинирингом. Они получат льготное размещение в офисах, производственных и лабораторных помещениях. Также им предоставят возможность проводить мероприятия в конгресс-центре, информационную поддержку и окажут помощь в регистрации интеллектуальной собственности.

В настоящее время резидентами технопарка «Жигулевская долина» являются более 300 компаний-резидентов. Они создали более 2200 рабочих мест. В 2024 году выручка резидентов превысила 18 млрд руб.

Георгий Портнов