Для реновации микрорайона ДКЖ на Боровой улице изымут частный дом с землей

Для проекта реновации микрорайона Дом культуры железнодорожников (ДКЖ) региональное минимущество изымет частный дом с земельным участком на ул. Боровой, 6. Имущество будет изыматься для муниципальных нужд. Соответствующий приказ министерства опубликован на сайте ведомства. Земельный участок на ул. Боровой, 6, имеет площадь 1 тыс. кв. м и вид разрешенного использования «под жилой дом». Само строение — это одноэтажный частный дом площадью 89,8 кв. м, рядом находятся «Папанинские бани».

Реновацией микрорайона ДКЖ займется столичный девелопер «Кортрос». Компания выиграла право комплексного развития территории в этом микрорайоне весной 2024 года. Площадка 25,3 га ограничена улицами Учительской, Боровой, Каменского, Папанинцев, Переселенческой, Гатчинской и Энгельса. «Кортрос» планирует возвести там около 200 тыс. кв. м жилья, соцобъекты, дорожную инфраструктуру.

В районе построят новую школу на 1400 учеников и детский сад на 200 мест, разобьют более десяти скверов и общественных пространств. Для реновации территории требуется расселить и снести аварийные дома. Как недавно сообщили в «Кортросе», приступить к строительству жилья в этой локации компания рассчитывает уже этой осенью.