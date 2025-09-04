Глава Республики Алтай назвал стоимость строительства перинатального центра

Стоимость строительства перинатального центра в Горно-Алтайске превысит 4 млрд руб. Об этом сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак в ходе «прямой линии» 4 сентября.

«Проектирование учреждения идет за счет внебюджетных источников. Средства в объеме более 4 млрд руб., из которых 2,8 млрд на строительство здания и 1,3 млрд руб. на оборудование, будут выделены из федерального бюджета»,— уточнил руководитель региона.

Строительство объекта закреплено в перечне поручений премьер-министра РФ Михаила Мишустина по итогам его поездки в Республику Алтай. Глава кабмина побывал в регионе в июле этого года.

