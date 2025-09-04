В Марий Эл в ДТП пострадали три человека, включая несовершеннолетнюю

В Звениговском районе Марий Эл в результате ДТП пострадали три человека, в том числе 17-летняя девушка. Об этом сообщает прокуратура республики.

В Марий Эл в ДТП пострадали три человека

Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Марий Эл В Марий Эл в ДТП пострадали три человека

По данным ведомства, 3 сентября в 23:50 на седьмом километре автодороги «Звенигово — Помары» водитель автомашины ВАЗ-2114 не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Прокуратура Звениговского района взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП. Кроме того, ведомство начало проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Анар Зейналов