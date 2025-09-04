В Дагестане отменили продлившуюся шесть часов беспилотную опасность

В Дагестане объявили отбой воздушной тревоги. Об этом в 08:22 сообщило МЧС России по республике.

Режим был введен в 02:15. В период его действия жителей региона призывали по возможности оставаться дома и укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами. Гражданам рекомендовали не подходить к окнам, а тем, кто находился на улице или в транспорте, направляться в ближайшие укрытия. Во время тревоги также предупреждали о возможных перебоях мобильного интернета. Население призывали сохранять бдительность и осторожность.

Режим опасности в республике продлился около шести часов.

Константин Соловьев