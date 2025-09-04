Жительнице Перми выплатят 1,7 млн рублей за несостоявшийся тур в Египет

Кировский суд Перми взыскал с туроператора деньги за несостоявшийся тур в Египет. Это произошло после отказа туроператора вернуть средства добровольно. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

В сентябре 2024 года жительница Перми приобрела через турагентство тур в Египет для четырех человек на общую сумму 542 тыс. руб. Но незадолго до вылета ее несовершеннолетняя дочь заболела, и женщина была вынуждена отказаться от поездки. Она направила туроператору заявление о расторжении договора и возврате денег. Туроператор аннулировал тур, но деньги не вернул. Тогда женщина обратилась в суд.

Суд установил, что договор о реализации туристического продукта предусматривает, что каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения договора в связи с существенными изменениями обстоятельств, в частности по болезни. Возмещение убытков в таком случае осуществляется в соответствии с фактическими затратами сторон. Туроператор не представил суду доказательств понесенных фактических расходов, а также возвращения истцу денежных средств, оплаченных ею за турпоездку.

Суд взыскал с туроператора «ТТ-Трэвел» в пользу туристки 1,7 млн руб., включающие стоимость тура за вычетом агентского вознаграждения, неустойку за нарушение сроков удовлетворения требования о возврате денежных средств и штраф в пользу потребителя.

Решение в законную силу не вступило.