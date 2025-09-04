В Ставрополе 15-летний самокатчик пострадал в столкновении с Lada Vesta

В Ставрополе накануне днем, 3 сентября, на улице 50 лет ВЛКСМ столкнулись электросамокат и легковой автомобиль. Об этом сообщает краевое управление ГАИ.

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Vesta при повороте направо не уступил пользователю электросамоката, которое было взято в аренду. В результате аварии 15-летний подросток с травмой ноги был доставлен в больницу. Защитный шлем и экипировка у самокатчика отсутствовали.

Установлено, что за рулем автомобиля находился 36-летний житель Ставрополя. За последние два года он единожды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, а на момент ДТП был трезв.

Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Константин Соловьев