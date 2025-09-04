На речной переправе между Самарой и Рождествено запустят дополнительные рейсы

Дополнительные рейсы на паромной переправе между Самарой (Октябрьский спуск) и селом Рождествено появятся 14 и 15 сентября. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие (СРПП).

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В частности, 14 сентября паром отправится из Рождествено в 19:00 (MSK+1), а 15 сентября — из Самары в 20:00.

До этого СРПП анонсировало запуск дополнительных рейсов на указанной переправе 8 и 9 сентября. Актуальное расписание доступно на сайте предприятия.

Георгий Портнов