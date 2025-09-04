В Якутии задержали нелегалов из Казахстана с золотом на 14 млн рублей

Автомобиль с нелегальными старателями задержан в Якутии, сообщило УМВД по региону. При досмотре обнаружено 2,5 кг золота стоимостью около 14 млн руб.

В машине находились три человека — жительница Кемеровской области и двое граждан Казахстана. В багажнике среди личных вещей иностранцев полицейские нашли два тубуса и банку с россыпным золотом и небольшими самородками, а также 430 тыс. руб. наличными.

По предварительной информации, мигранты прибыли в Якутию летом и вручную промывали золотоносные пески на одном из месторождений на территории Верхоянского района. Они добывали природное золото, не имея на это лицензии. В дальнейшем они планировали увезти драгметалл в один из регионов России для реализации.

Николай Борисов, Якутск