Дворец молодежи в Красноярске за 5 млрд рублей построит ПО «Возрождение»

Победителем конкурса по строительству дворца молодежи в Красноярске стало петербургское АО «Производственное объединение "Возрождение"». Компания снизила цену — с 5,19 млрд руб. до 5,14 млрд руб. В ближайшее время с участником будет заключен контракт, сообщили «Интерфаксу» в краевом Центре транспортной логистики, являющемся заказчиком работ.

Согласно порталу госзакупок, по окончании срока подачи на участие в конкурсе поступила одна заявка, которую комиссия признала соответствующей требованиям заказчика.

Победитель должен до 15 октября 2028 года построить и ввести в эксплуатацию два корпуса – дворец молодежи и центр технического творчества, площадь которых составляет 12 тыс. кв. м и 16,5 тыс. кв. м соответственно.

Согласно конкурсной документации, объект будет расположен на Предмостной площади. Под его строительство выделен земельный участок площадью более 49 тыс. кв. м, из которых дворец молодежи займет 28,5 тыс. кв. м.

По данным Kartoteka.ru, АО «ПО "Возрождение"» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в июле 1997 года для строительства автомобильных дорог, автомагистралей, зданий и сооружений. Уставный капитал — 3,8 млн руб. По итогам 2024 года выручка компании составила 22 млрд руб., чистая прибыль — 563 млн руб. Гендиректором является Михаил Клобертанс. Единственный учредитель — Евгения Букато. В апреле 2025-го стало известно, что ПО «Возрождение» стало победителем в конкурсе на строительство в Санкт-Петербурге набережной Макарова с мостом через Смоленку за 9,9 млрд руб.

