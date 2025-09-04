В Оренбурге экс-глава Южного округа оштрафован из-за ситуации с «дроблением» закупок

Бывший руководитель администрации Южного округа Оренбурга Александр Сиса уличен в нарушении. Он не выполнил законные требования прокурора (ст. 17.7 КоАП РФ), связанные с нарушениями на торгах. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проверка показала, что администрация Южного округа заключила три контракта, разделив одну закупку на части для формального соблюдения федеральных ограничений.

По итогам проверки в отношении бывшего главы округа было возбуждено административное дело. Прокуратура внесла экс-чиновнику представление и потребовала устранить нарушения, но оно не было рассмотрено в установленные сроки.

В связи с этим Александра Сису привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

Георгий Портнов