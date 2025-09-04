Разработан проект строительства крематория на Северном кладбище

Проект строительства быстровозводимого крематория на Северном кладбище Перми разработан и отправлен на государственную экспертизу. Сумма, необходимая для строительства, будет озвучена после прохождения госэкспертизы и подтверждения сметной стоимости. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в пресс-службе АО «ПРО ТКО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Недостроенный крематорий.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Недостроенный крематорий.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, городские власти вели строительство крематория более десяти лет (на другом кладбище — Восточном), но оно так и не было завершено. При этом степень готовности объектов была довольно высокой. В 2023 году реализацию проекта администрация Перми приостановила, а в феврале представила депутатам гордумы новый прорабатываемый вариант — строительство на Северном кладбище крематория из быстровозводимых конструкций.

В июне прошлого года стало известно, что проектом создания быстровозводимого крематория на Северном кладбище Перми займется краевой оператор АО «ПРО ТКО» через механизм приоритетного инвестпроекта. При этом оператор ТКО будет заниматься возведением крематория, а городская администрация предоставит земельный участок. Строительство предполагалось разделить на несколько этапов, а первый этап завершить в 2024–2025 годах. К этому времени ТКО должно было построить сам крематорий на 10 тыс. кремаций в год и зал прощания.

АО «Пермский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» (100% принадлежит региону) было образовано летом 2022 года путем акционирования краевого предприятия «Теплоэнерго». Последнее стало региональным оператором по обращению с ТКО в конце 2018 года. До этого компания специализировалась на управлении имуществом, находящимся в госсобственности. ПРО ТКО координирует сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО на территории Пермского края. Эти услуги оплачиваются жителями региона.