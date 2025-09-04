Полеты из Перми в Ташкент продлили до Нового года
Авиакомпания «ЮВТ Аэро» продлила регулярные рейсы из Перми в Ташкент до Нового года. Сейчас, согласно обновленному расписанию аэропорта Пермь, полеты продолжатся до 29 декабря. День вылета не изменился — понедельник.
Фото: telegram-канал Международного аэропорта Пермь
В июле текущего года гендиректор «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев сообщил «Ъ-Прикамье», что «рейс окупается и у авиакомпании есть мысли продлить полеты до Нового года». По его данным, средняя загрузка рейса до Ташкента превышает 80%.
Напомним, регулярные полеты из Перми в Ташкент стартовали в мае этого года. Прекратить полетную программу планировалось в конце августа, но в июле рейс был продлен до 20 октября.