«МегаФон» ускорил интернет в Пермском крае

«МегаФон» ускорил скорость работы мобильного интернета в Пермском крае. Теперь загрузка файлов и интернет-страниц будет проходить на 10–15% быстрее, чем раньше. По данным «МегаФона», мобильный интернет ускорился в Карагайском, Кудымкарском, Соликамском, Частинском и Чердынском округах, а также в муниципальном округе Березники. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

«Наша задача сделать так, чтобы современные цифровые сервисы и высокая интернет-скорость были доступны как в крупных городах, так и в отдаленных селах Пермского края. Так, с начала этого года инженеры компании модернизировали и построили более ста базовых станций в регионе. Благодаря проведенным работам у жителей региона открываются новые возможности для работы, учебы и общения»,— отмечает директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

Ускорение мобильного интернета и увеличение территории покрытия будут также заметны в деревне Карпичева Чердынского округа, селе Ножовка и деревне Пермяковка Частинского округа, селе Рождественское Карагайского округа, селе Белоево Кудымкарского округа, в поселках Черное и Усовский и деревне Кузнецова Соликамского округа, в деревнях Пешково и Шиши в Березниках.