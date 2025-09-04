Highland Gold вложит в социальные объекты Хабаровского края 193 млн рублей

Власти Хабаровского края и горнодобывающая группа Highland Gold заключили на полях Восточного экономического форума во Владивостоке соглашение о социальном партнерстве на 2026—2027 годы, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин. Группа ведет разработку золоторудных месторождений в Николаевском районе региона, представлена компаниями АО «Многовершинное», ООО «Белая гора» и ООО «МНВ-Голд».

«Компания готова выделить свыше 193 млн рублей на обновление материально-технической базы и ремонт объектов транспортной и социальной инфраструктуры в поселках Многовершинный, Маго и селе Чля»,— сказал господин Демешин.

Среди прочего, планируется финансовое соучастие компании в госпрограммах благоустройства сельских территорий, в создании комфортной городской среды в Николаевске-на-Амуре. Глава региона выразил надежду на расширение сотрудничества.

Эрнест Филипповский, Хабаровск