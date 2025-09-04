Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мужчина погиб при обрушении горной породы на руднике в Якутии

В Оймяконском районе Якутии на руднике произошел сход породы, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

«По оперативным данным в результате схода породы на участке погиб проходчик 1977 г.р. Прокуратура Оймяконского района проводит проверку»,— говорится в сообщении.

По информации управления СКР по Якутии, на место происшествия выехал следователь. Название компании, на чьем руднике произошел инцидент, пока неизвестно.

На момент обрушения на объекте находились 55 человек. Работу рудника приостановили.

