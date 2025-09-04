Глава СКР хочет знать, почему в жилом доме Волгограда не ремонтируют крышу

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту нарушения жилищных прав граждан в Волгограде. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Жители одного из многоквартирных домов в Волгограде в обращении к господину Бастрыкину ранее попросили оценить бездействие органов власти и управляющей компании после повреждения кровли здания. В начале августа в результате сильных ураганов пострадала крыша, и граждане неоднократно просили ее отремонтировать, но безуспешно.

Следственные органы регионального подразделения СКР по данному факту приступили к проверке (ст. 238 УК РФ). По поручению господина Бастрыкина начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

Павел Фролов