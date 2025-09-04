«Росатом» построит новую АЭС в ЗАТО Фокино

«Росатом» определился с площадкой строительства новой АЭС на Дальнем Востоке: атомные энергоблоки на 2 ГВт построят в районе ЗАТО Фокино, говорят источники «Ъ», знакомые с обсуждением вопроса. По их словам, сейчас улаживаются последние разногласия по размещению АЭС. Эта площадка ранее называлась как основной предполагаемый вариант размещения, но изучались еще три зоны.

В «Росатоме» «Ъ» сообщили, что компания рассматривает различные варианты размещения, решение ожидается в ближайшее время.

О том, что «Росатом» планирует в 2026 году начать работы на площадке будущей АЭС в Приморском крае, на ВЭФ-2025 сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Практически выбрана площадка. Нам предстоит провести анализ инвестиционного сценария, создать все обоснования безопасности, поработать с населением и выйти на площадку уже в следующем году»,— сказал топ-менеджер.

В соответствии с утвержденным графиком строительства заливка первого бетона на площадке энергоблока №1 запланирована ориентировочно на декабрь 2027 года,

Приморская АЭС будет состоять из двух энергоблоков типа ВВЭР-1000, сдача первого энергоблока запланирована на 2033-й, второго — на 2035 год. «Росатом» планирует строить на Дальнем Востоке еще одну АЭС в Хабаровском крае.

Татьяна Дятел, Владивосток