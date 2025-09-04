Силы ПВО за ночь сбили 46 БПЛА над регионами России

С полуночи до 6:00 мск средства ПВО уничтожили и перехватили 24 украинских беспилотника самолетного типа над Ростовской областью, сообщило Минобороны. По его данным, еще 16 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, четыре — над Краснодарским краем, два — над Волгоградской областью.

В Ростовской области в Тарасовском, Миллеровском и в Дубовском районах из-за падения фрагментов БПЛА загорелась сухая трава. Пожары были потушены, никто не пострадал. Власти других регионов ночные атаки пока не комментировали. Вчера за ночь силы ПВО уничтожили 105 БПЛА над шестью российским регионами.